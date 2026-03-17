Dopo lo Sporting, che ha battuto 5-0 il Bodo Glimt, arrivano anche i nomi delle altre tre squadre qualificate per i quarti di finale di Champions League: si tratta di Arsenal, PSG e Real Madrid.
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Eze-Rice, Arsenal ai quarti contro lo Sporting. Avanti PSG e Real, fuori Chelsea e City
L'Arsenal, dopo aver pareggiato a Leverkusen, vince 2-0 in casa e stacca il pass per i quarti, grazie ai gol di Eze al 36' e di Rice al 63'. Ai quarti, i Gunners se la vedranno proprio con lo Sporting che, dopo il KO per 3-0 in Norvegia, ribalta il Bodo con un perentorio 5-0 dopo i supplementari.
Il PSG vince anche a Londra contro il Chelsea: dopo il 5-2 dell'andata a Parigi, i francesi stravincono 3-0 a Stamford Bridge, con i gol di Kvaratskhelia al 6', di Barcola al 14' e di Mayulu al 62'.
Il PSG ai quarti affronterà la vincente di Galatasaray-Liverpool (1-0 per i turchi dopo l'andata), mentre il Real Madrid vince anche a Manchester contro il City (rigore di Vicinius con annessa espulsione di Bernardo Silva prima, pareggio di Haaland poi e doppietta di Vini jr a tempo scaduto) e passa il turno per un incrocio contro il Bayern che promette scintille.
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