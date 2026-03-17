Finisce l'avventura del Bodo Glimt in Champions League: lo Sporting vince 5-0 all'Estadio Alvalade e ribalta il KO per 3-0 in Norvegia, staccando il pass per i quarti di finale.
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Finisce il sogno del Bodo, lo Sporting vince 5-0 dopo i supplementari e vola ai quarti
Il Bodo Glimt aveva vinto 3-0 in Norvegia, lo Sporting completa la rimonta a Lisbona dopo i supplementari
Lo Sporting sblocca il match al 34' sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Inacio che svetta di testa. Al 61' arriva il raddoppio di Goncalves mentre al 78' ci pensa Suarez, su rigore - fallo di mano di Bjorkan - a firmare il gol del 3-0 che prolunga la sfida ai supplementari.
Dopo appena due minuti dalla ripresa del gioco, arriva il 4-0 di Araujo. Il Bodo ci prova ma non riesce a trovare il gol che avrebbe prolungato la sfida ai rigori, anzi arriva anche il 5-0 di Nel a tempo scaduto. Lo Sporting va ai quarti di finale dove affronterà la vincente di Arsenal-Leverkusen (1-1 all'andata in Germania).
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