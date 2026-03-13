L'incidente ha portato a una rissa che ha coinvolto giocatori di entrambe le squadre, poi Neto si è scusato e ha consegnato la sua maglia al raccattapalle. "Stavamo perdendo e, nell'emozione della partita, volevo prendere la palla velocemente e gli ho dato una piccola spinta - ha detto poi Neto -. È stato un momento di grande tensione e voglio scusarmi. Gli ho dato la mia maglia. Mi dispiace davvero, sento il dovere di scusarmi con lui". Neto, che ha segnato 10 gol col Chelsea in questa stagione, rischia di saltare la partita di ritorno, martedì prossimo a Londra.