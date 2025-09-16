Continua il braccio di ferro tra Ademola Lookman e l'Atalanta, nonostante la fine del mercato estivi e il mancato passaggio all'Inter. La prova arriva dal fatto che Ivan Juric, tecnico dei bergamaschi, ha lasciato fuori il nigeriano dalla lista dei convocati per la sfida di Champions League di domani a Parigi contro il Paris Saint-Germain campione d'Europa.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 coppe champions league Atalanta, i convocati di Juric per la sfida di Champions contro il PSG: non c’è Lookman
coppe
Atalanta, i convocati di Juric per la sfida di Champions contro il PSG: non c’è Lookman
Continua il braccio di ferro tra Ademola Lookman e l'Atalanta, nonostante la fine del mercato estivi e il mancato passaggio all'Inter
Una mossa che segue le dichiarazioni dell'allenatore dopo la partita contro il Lecce. Ecco la lista completa:
© RIPRODUZIONE RISERVATA