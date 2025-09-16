FC Inter 1908
Atalanta, i convocati di Juric per la sfida di Champions contro il PSG: non c’è Lookman

Continua il braccio di ferro tra Ademola Lookman e l'Atalanta, nonostante la fine del mercato estivi e il mancato passaggio all'Inter
Marco Macca
Continua il braccio di ferro tra Ademola Lookman e l'Atalanta, nonostante la fine del mercato estivi e il mancato passaggio all'Inter. La prova arriva dal fatto che Ivan Juric, tecnico dei bergamaschi, ha lasciato fuori il nigeriano dalla lista dei convocati per la sfida di Champions League di domani a Parigi contro il Paris Saint-Germain campione d'Europa.

Lookman
Una mossa che segue le dichiarazioni dell'allenatore dopo la partita contro il Lecce. Ecco la lista completa:

