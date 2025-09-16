Continua il braccio di ferro tra Ademola Lookman e l'Atalanta, nonostante la fine del mercato estivi e il mancato passaggio all'Inter

Continua il braccio di ferro tra Ademola Lookman e l'Atalanta, nonostante la fine del mercato estivi e il mancato passaggio all'Inter. La prova arriva dal fatto che Ivan Juric, tecnico dei bergamaschi, ha lasciato fuori il nigeriano dalla lista dei convocati per la sfida di Champions League di domani a Parigi contro il Paris Saint-Germain campione d'Europa.