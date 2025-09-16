Il calendario degli appuntamenti dell'Inter nella UEFA Champions League 2025/2026. I nerazzurri affronteranno in casa i campioni d'Inghilterra del Liverpool, l'Arsenal (nel remake della sfida della passata stagione), lo Slavia Praga (come nel 2019) e il Kairat Almaty, squadra kazaka alla prima partecipazione in Champions League. In trasferta le sfide contro Borussia Dortmund, Atletico Madrid (affrontato negli ottavi del 2024), Ajax e Union SG, squadra di Bruxelles campione nazionale in carica.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 coppe champions league Inter, si parte con l’Ajax: il calendario in Champions League, date e orari
coppe
Inter, si parte con l’Ajax: il calendario in Champions League, date e orari
I nerazzurri esordiranno domani mercoledì 17 settembre nella sfida in trasferta contro l'Ajax: il programma completo
Il percorso europeo parte mercoledì 17 settembre con la trasferta di Amsterdam.
IL CALENDARIO:
GIORNATA 1
Mercoledì 17 settembre 2025, ore 21:00
Ajax-Inter
GIORNATA 2
Martedì 30 settembre, ore 21:00
Inter-Slavia Praga
Clicca qui per i biglietti
GIORNATA 3
Martedì 21 ottobre 2025, ore 21:00
Union SG-Inter
GIORNATA 4
Mercoledì 5 novembre 2025, ore 21:00
Inter-Kairat Almaty
GIORNATA 5
Mercoledì 26 novembre 2025, ore 21:00
Atletico Madrid-Inter
GIORNATA 6
Martedì 9 dicembre 2025, ore 21:00
Inter-Liverpool
GIORNATA 7
Martedì 20 gennaio 2026, ore 21:00
Inter-Arsenal
GIORNATA 8
Mercoledì 28 gennaio 2026, ore 21:00
Borussia Dortmund-Inter
(Fonte: Inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA