Inter, si parte con l’Ajax: il calendario in Champions League, date e orari

I nerazzurri esordiranno domani mercoledì 17 settembre nella sfida in trasferta contro l'Ajax: il programma completo
Alessandro De Felice
Il calendario degli appuntamenti dell'Inter nella UEFA Champions League 2025/2026. I nerazzurri affronteranno in casa i campioni d'Inghilterra del Liverpool, l'Arsenal (nel remake della sfida della passata stagione), lo Slavia Praga (come nel 2019) e il Kairat Almaty, squadra kazaka alla prima partecipazione in Champions League. In trasferta le sfide contro Borussia Dortmund, Atletico Madrid (affrontato negli ottavi del 2024), Ajax e Union SG, squadra di Bruxelles campione nazionale in carica.

Il percorso europeo parte mercoledì 17 settembre con la trasferta di Amsterdam.

IL CALENDARIO:

GIORNATA 1

Mercoledì 17 settembre 2025, ore 21:00

Ajax-Inter

GIORNATA 2

Martedì 30 settembre, ore 21:00

Inter-Slavia Praga

GIORNATA 3

Martedì 21 ottobre 2025, ore 21:00

Union SG-Inter

GIORNATA 4

Mercoledì 5 novembre 2025, ore 21:00

Inter-Kairat Almaty

GIORNATA 5

Mercoledì 26 novembre 2025, ore 21:00

Atletico Madrid-Inter

GIORNATA 6

Martedì 9 dicembre 2025, ore 21:00

Inter-Liverpool

GIORNATA 7

Martedì 20 gennaio 2026, ore 21:00

Inter-Arsenal

GIORNATA 8

Mercoledì 28 gennaio 2026, ore 21:00

Borussia Dortmund-Inter

