Nella nuova formula a 36 squadre niente sorteggio: contano i piazzamenti. L’Inter avrebbe giocato in Spagna col Barça. Ranking Uefa decisivo per il quinto posto.

Alessandro De Felice Redattore 16 settembre 2025 (modifica il 16 settembre 2025 | 15:16)

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la seconda stagione della nuova Champions League si apre con una modifica sostanziale al regolamento. Resta il gruppo unico da 36 squadre, con otto partite a testa e una maxi classifica settimanale da consultare per la corsa ai primi otto posti che valgono l’accesso diretto agli ottavi. Chi chiude dal 9° al 24° posto dovrà invece affrontare i playoff, passaggio che l’anno scorso è stato fatale a Juventus, Milan e Atalanta.

La novità riguarda la sede della gara di ritorno nelle fasi a eliminazione diretta. Non esiste più il sorteggio: la possibilità di giocare in casa la seconda partita spetta alla squadra con il miglior piazzamento nella classifica generale. Per esempio, spiega La Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe dovuto disputare il ritorno contro il Barcellona in Spagna e non a San Siro. Inoltre, se una formazione non testa di serie elimina una testa di serie, ne eredita la posizione e l’eventuale diritto di ospitare il match di ritorno.

Sul fronte del ranking Uefa, La Gazzetta dello Sport ricorda che l’Italia parte con quattro club in Champions — Napoli, Inter, Juventus e Atalanta — ma nessuno è inserito nel G8 delle favorite. Il calcio italiano paga ancora distanza in filosofia, investimenti e metodo di lavoro, ma il campo ha spesso smentito i pronostici: due stagioni fa i risultati nelle tre coppe hanno garantito all’Italia un posto aggiuntivo in Champions, assieme alla Germania, grazie alle due finali disputate dall’Inter e al trionfo dell’Atalanta in Europa League.

Lo scorso anno, invece, sono state Inghilterra e Spagna a conquistare il bonus. Il rendimento complessivo delle squadre italiane, comprese Roma e Bologna in Europa League e Fiorentina in Conference, sarà determinante per scalare il ranking stagionale delle nazioni. L’obiettivo resta chiudere tra le prime due posizioni. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, la Premier League ha sei squadre iscritte: oltre al Newcastle qualificato col bonus ranking, anche il Tottenham vincitore dell’Europa League. Una soluzione che però può rivelarsi un’arma a doppio taglio, perché i punti vengono divisi per il numero totale di club partecipanti.

In questo quadro, qualificare la quinta squadra in Champions dà un senso diverso anche al campionato italiano, trasformando la corsa al piazzamento europeo in una sfida meno proibitiva rispetto al passato.