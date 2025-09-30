FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 coppe champions league Champions League, le formazioni ufficiali di Atalanta-Bruges: Lookman torna titolare

coppe

Champions League, le formazioni ufficiali di Atalanta-Bruges: Lookman torna titolare

Champions League, le formazioni ufficiali di Atalanta-Bruges: Lookman torna titolare - immagine 1
Novità importante nelle file dell'Atalanta per la partita di Champions League contro i belgi del Club Brugge, a Bergamo
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Novità importante nelle file dell'Atalanta per la partita di Champions League contro i belgi del Club Brugge, a Bergamo.

Champions League, le formazioni ufficiali di Atalanta-Bruges: Lookman torna titolare- immagine 2
Getty Images

Il tecnico Ivan Juric schiera per la prima volta in stagione da titolare Ademola Lookman, reintegrato in squadra nelle scorse settimane dopo l'ammutinamento estivo per andare all'Inter.

Champions League, le formazioni ufficiali di Atalanta-Bruges: Lookman torna titolare- immagine 3
Getty

L'attaccante nigeriano giocherà al fianco di Pasalic sulla trequarti alle spalle del centravanti Krstovic. Nella squadra belga da segnalare la presenza del figlio d'arte Stankovic e dell'attaccante tedesco di origini italiane Tresoldi.

Leggi anche
Marianella: “Chivu, bel personaggio di calcio. I senatori sono la forza dell’Inter e...
SI – Inter-Slavia: dubbi su Thuram dal primo minuto? Chivu reagisce così

© RIPRODUZIONE RISERVATA