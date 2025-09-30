Novità importante nelle file dell'Atalanta per la partita di Champions League contro i belgi del Club Brugge, a Bergamo.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 coppe champions league Champions League, le formazioni ufficiali di Atalanta-Bruges: Lookman torna titolare
coppe
Champions League, le formazioni ufficiali di Atalanta-Bruges: Lookman torna titolare
Novità importante nelle file dell'Atalanta per la partita di Champions League contro i belgi del Club Brugge, a Bergamo
Il tecnico Ivan Juric schiera per la prima volta in stagione da titolare Ademola Lookman, reintegrato in squadra nelle scorse settimane dopo l'ammutinamento estivo per andare all'Inter.
L'attaccante nigeriano giocherà al fianco di Pasalic sulla trequarti alle spalle del centravanti Krstovic. Nella squadra belga da segnalare la presenza del figlio d'arte Stankovic e dell'attaccante tedesco di origini italiane Tresoldi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA