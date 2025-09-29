Cristian Chivu e i dubbi della vigilia che forse poi dubbi non sono. Nel momento della rifinitura Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia , stava commentando il possibile impiego dal primo minuto di Thuram e aveva lasciato comunque una porticina aperta ad una sua eventuale panchina "se non altro per le logiche di turnazione".

La faccia perplessa e dubbiosa del mister che passava da quelle parti potrebbe aver spazzato via i dubbi sull'impiego del francese dal primo minuto. La coppia favorita per la prossima partita di Champions, nonostante i giocatori stiano mettendo in difficoltà l'allenatore - come lui stesso ha detto - perché danno tutti il massimo e meritano spazio, resta quella composta tra Lautaro e Thuram. Il siparietto è stato pubblicato sulle pagine Instagram di Sportitalia.