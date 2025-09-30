Il giornalista ha detto la sua sul momento dei nerazzurri e su come l'allenatore sta gestendo la transizione dopo l'addio di Inzaghi

Eva A. Provenzano Caporedattore 30 settembre 2025 (modifica il 30 settembre 2025 | 00:32)

«Bel personaggio di calcio, ha vissuto il calcio ad alto livello e ha scritto pagine importanti a livello mondiale del calcio. Quindi conosce questo aspetto e anche la parte giovanile avendo iniziato da giovane e sta usando queste informazioni per allenare l'Inter». Massimo Marianella, telecronista di Skysport ha parlato così di Cristian Chivu alla vigilia della gara di Champions contro lo Slavia Praga.

Il telecronista, che racconterà la gara per Skysport, ha anche aggiunto: «Mi piace l'equilibrio che Chivu sta dando al gruppo e ha gestito anche un momento difficile come le due sconfitte con Udinese e Juventus. Ha inserito il giovane più importante, Esposito, e sta gestendo la transizione molto bene. Tatticamente è un'Inter iù verticale, leggermente più rapida come verticalizzazione, ma è presto per fare di un giudizio iniziale un verdetto».

«Contro lo Slavia sarà una gara importante perché il calendario della stagione europea è più difficile in avanti, quindi deve mettere punti nel fienile in attesa delle gare della parte finale dei gironi. Lo Slavia è una squadra imbattuta, ma che gioca un calcio solido, un calcio intenso, che fa gioco, ci sono singoli di buoni livello come Provod. L'Interè favorita ma gioca contro una buona squadra, ben organizzta che sia con l'Inter che con il Milan ha fatto buona figura in passato», ha aggiunto.

«Rotazioni e senatori cresciuti nelle ultime gare? Rotazioni si, ma non tantissime perché l'Inter deve vincere e non è scontato. Ogni vittoria conta economicamente e anche ogni punto e deve proprio incanalarsi nella direzione giusta. Torneranno Dumfries e Dimarco. Questa squadra è fatta dei senatori. Sicuramente c'è in vetrina Esposito che avrà un grande futuro e il problema che dovrà affrontare nelle prossime sessioni di mercato è proprio andare a sostituire quelli che sono la forza e l'esperienza di questa squadra, giocatori come Mikhitaryan, Barella, Calhanoglu, di Lautaro. La forza dell'Inter oggi è quella. Sommer ha sbagliato con la Juve ma penso sia ancora uno dei punti di forza dell'Inter», ha concluso.

(Fonte: SS24)