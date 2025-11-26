L'Inter è in svantaggio dal nono minuto del primo tempo nella gara del Metropolitano contro l'Atletico. Vince uno a zero la squadra di Simeone che è passata in vantaggio con un gol di Julian Alvarez. Un gol che l'arbitro aveva inizialmente annullato per un tocco di mano e che è stato poi assegnato dopo la rilettura da parte del direttore di gara invitato dal VAR al monitor a bordo campo.