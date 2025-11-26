FC Inter 1908
Palmeri: “Furto clamoroso contro l’Inter, totalmente assurdo che il gol dell’Atletico…”

Il commento del giornalista dopo la rete che ha portato in vantaggio la squadra di Simeone al Metropolitano nella gara di CL
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

L'Inter è in svantaggio dal nono minuto del primo tempo nella gara del Metropolitano contro l'Atletico. Vince uno a zero la squadra di Simeone che è passata in vantaggio con un gol di Julian Alvarez. Un gol che l'arbitro aveva inizialmente annullato per un tocco di mano e che è stato poi assegnato dopo la rilettura da parte del direttore di gara invitato dal VAR al monitor a bordo campo.

Sulla rete convalidata all'Atletico si è espresso su X l'inviato di SportItalia, Tancredi Palmeri, che ha sintetizzato così: «Totalmente assurdo convalidare il tocco di mano sul gol dell’Atletico. Furto clamoroso!". Un episodio complicato da vedere e da verificare. Ma per il giornalista era chiaramente un gol da annullare.

 

