L'Inter è in svantaggio dal nono minuto del primo tempo nella gara del Metropolitano contro l'Atletico. Vince uno a zero la squadra di Simeone che è passata in vantaggio con un gol di Julian Alvarez. Un gol che l'arbitro aveva inizialmente annullato per un tocco di mano e che è stato poi assegnato dopo la rilettura da parte del direttore di gara invitato dal VAR al monitor a bordo campo.
Il commento del giornalista dopo la rete che ha portato in vantaggio la squadra di Simeone al Metropolitano nella gara di CL
Sulla rete convalidata all'Atletico si è espresso su X l'inviato di SportItalia, Tancredi Palmeri, che ha sintetizzato così: «Totalmente assurdo convalidare il tocco di mano sul gol dell’Atletico. Furto clamoroso!". Un episodio complicato da vedere e da verificare. Ma per il giornalista era chiaramente un gol da annullare.
