BillyCostacurta, su Skysport, prima del fischio d'inizio di Atletico Madrid-Inter, ha parlato dell'avversaria dei nerazzurri. «L'AM viene da un periodo buono, la sconfitta a Londra con quattro gol pesanti presi ma poi ha vinto cinque partite di fila. Non è la squadra migliore da affrontare, è una squadra esperta. Non ha le verticalizzazioni del Milan e la velocità in attacco e la scelta di Bisseck va in quella direzione», ha sottolineato.