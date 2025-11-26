BillyCostacurta, su Skysport, prima del fischio d'inizio di Atletico Madrid-Inter, ha parlato dell'avversaria dei nerazzurri. «L'AM viene da un periodo buono, la sconfitta a Londra con quattro gol pesanti presi ma poi ha vinto cinque partite di fila. Non è la squadra migliore da affrontare, è una squadra esperta. Non ha le verticalizzazioni del Milan e la velocità in attacco e la scelta di Bisseck va in quella direzione», ha sottolineato.
Inter, Costacurta: “Atletico non è migliore squadra da affrontare, ma il Milan…”
Le parole dell'ex difensore rossonero prima della gara tra la squadra di Simeone e quella di Chivu
«Le parole di Simeone sul suo arrivo all'Inter? Ha queste uscite, è un po' rude. Ci sta, è bello anche per quello e lo amiamo anche per quello», ha detto anche l'ex difensore rossonero prima della gara. Si riferiva alle parole del Cholo che in conferenza stampa alla vigilia aveva detto di vedersi all'Inter un giorno.
