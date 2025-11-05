Diego Simeone e il suo Atletico Madrid hanno battuto in casa, per tre a uno, l'Union in Champions League. Ma nel corso della gara si è fermato durante il primo tempo per un problema al ginocchio Robin Le Normand.
Atletico Madrid, infortunio per Le Normand: out due mesi. Salta l’Inter
La squadra di Simeone ha battuto l'Union tre a uno ma ha perso per infortunio il calciatore della Nazionale spagnola
Dagli accertamenti effettuati oggi, come riporta il sito ufficiale del club, il calciatore - che non sarà a disposizione della Spagna per la prossima pausa delle Nazionali - si è procurato "una lesione di alto grado alla capsula posteriore del ginocchio sinistro, senza interessamento dei legamenti né dei menischi" e ha già iniziato oggi la terapia riabilitativa.
"I suoi progressi determineranno il ritorno alle competizioni", scrive anche la società.
Nessuna operazione prevista, ma per il recupero servirà circa un mese e mezzo-due e quindi è sicura l'assenza del calciatore nella gara di CL contro l'Inter, prevista al Metropolitano il 26 novembre.
