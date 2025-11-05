Inter-Kairat, il video del matchday è da quarta dimensione

Il club nerazzurro ha presentato la sfida di questa sera valida per il quarto turno della fase a gironi della Champions League

Un video in quarta dimensione. L'Inter si prepara ad affrontare il Kairat Amaty nella quarta giornata della fase eliminatoria della Champions League. Il club nerazzurro ha presentato la sfida con un post sui social nel quale scrive: "Kazakistone, quarta dimensione, il prossimo universo comincia qui".

Lo stile del video è da video gioco (La playstation è tra gli sponsor più noti dell'UEFA Champions League). Si vede all'orizzonte il simbolo della coppa europea più ambita e un personaggio, con la bandiera a strisce dell'Inter sulle spalle usato come mantello, che cammina verso il futuro, tra la polvere, le rocce di un deserto, con il vento che soffia.