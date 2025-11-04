Allo Stadium la Juventus non è andata oltre il pareggio. L'Atletico soffre ma batte i belgi. Brutto infortunio per l'ex Inter

Non è andata oltre l'1-1 la Juventus in casa contro lo Sporting Lisbona. La squadra di Spalletti è andata addirittura in svantaggio trafitta da Araujo. I bianconeri hanno iniziato a spingere fino a trovare il pareggio con Vlahovic. Vince ma soffre l'Atletico Madrid che al Metropolitano batte 3-1 un ottimo Saint-Gilloise, entrambe nel girone dell'Inter.