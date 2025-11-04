Non è andata oltre l'1-1 la Juventus in casa contro lo Sporting Lisbona. La squadra di Spalletti è andata addirittura in svantaggio trafitta da Araujo. I bianconeri hanno iniziato a spingere fino a trovare il pareggio con Vlahovic. Vince ma soffre l'Atletico Madrid che al Metropolitano batte 3-1 un ottimo Saint-Gilloise, entrambe nel girone dell'Inter.
CL – Juve fermata dallo Sporting. Atletico-Gilloise 3-1. Brutto infortunio per Hakimi. Classifica
coppe
CL – Juve fermata dallo Sporting. Atletico-Gilloise 3-1. Brutto infortunio per Hakimi. Classifica
Allo Stadium la Juventus non è andata oltre il pareggio. L'Atletico soffre ma batte i belgi. Brutto infortunio per l'ex Inter
Cade il Real Madrid ad Anfield contro il Liverpool che vince grazie a un gol di Mc Allister. Nella vittoria del Bayern Monaco contro il Psg, da segnalare il grave infortunio alla caviglia per Hakimi dopo un brutto intervento di Luis Diaz che nell'occasione è stato espulso da Mariani.
Atl. Madrid-Royale Union SG 2-1
Bodo-Monaco 0-1
Juventus-Sporting 1-1
Atletico Madrid-Saint-Gilloise 3-1
Psg-Bayern Monaco 1-2
Olympiakos-PSV 1-1
Tottenham-Copenaghen 4-0
