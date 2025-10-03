FC Inter 1908
Barça sconfitto dal PSG, Flick: “Loro vittoria meritata, sono ad un livello superiore ma…”

Dopo la sconfitta del Barcellona col PSG, il tecnico blaugrana Hansi Flick si complimenta con gli avversari
"Il Psg è una grandissima squadra, e noi ora non siamo al loro livello".

Il Barcellona si inchina ai campioni d'Europa, e dopo il ko nella seconda giornata di Champions, il tecnico blaugrana Hansi Flick si complimenta con gli avversari: "La loro vittoria è meritata. La loro filosofia è fantastica, giocatori giovani, molto bravi e con le gambe resche. Quelli che sono arrivati hanno alzato il livello".

Flick resta comunque fiducioso per il suo Barca: "Non siamo stati al passo del Psg, ma ho fiducia nella mia squadra. Raggiungeremo questo livello. Ora lo dobbiamo accettare, imparare e tornare più forti".

