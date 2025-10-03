"Il Psg è una grandissima squadra, e noi ora non siamo al loro livello".
Barça sconfitto dal PSG, Flick: “Loro vittoria meritata, sono ad un livello superiore ma…”
Dopo la sconfitta del Barcellona col PSG, il tecnico blaugrana Hansi Flick si complimenta con gli avversari
Il Barcellona si inchina ai campioni d'Europa, e dopo il ko nella seconda giornata di Champions, il tecnico blaugrana Hansi Flick si complimenta con gli avversari: "La loro vittoria è meritata. La loro filosofia è fantastica, giocatori giovani, molto bravi e con le gambe resche. Quelli che sono arrivati hanno alzato il livello".
Flick resta comunque fiducioso per il suo Barca: "Non siamo stati al passo del Psg, ma ho fiducia nella mia squadra. Raggiungeremo questo livello. Ora lo dobbiamo accettare, imparare e tornare più forti".
