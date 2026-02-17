Bodo, che disastro il campo: tolta la neve, si è spostato il…tappeto

Il quotidiano ‘La Repubblica’ ha pubblicato un video del manto erboso alla vigilia della gara di Champions, che presenta pieghe a causa dei mezzi utilizzati per spalare la neve.
Il countdown è ufficialmente iniziato. Manca sempre meno alla sfida di Bodo tra l’Inter e il Bodo/Glimt, nell’andata dei playoff di Champions League per accedere agli ottavi di finale.
Nelle ultime ore continua a far discutere il terreno sintetico dello stadio che ospiterà in Norvegia l’andata della sfida tre le due formazioni.
