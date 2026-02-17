FC Inter 1908
Bodo, che disastro il campo: tolta la neve, si è spostato il…tappeto

Il quotidiano ‘La Repubblica’ ha pubblicato un video del manto erboso alla vigilia della gara di Champions
Alessandro De Felice
Il countdown è ufficialmente iniziato. Manca sempre meno alla sfida di Bodo tra l’Inter e il Bodo/Glimt, nell’andata dei playoff di Champions League per accedere agli ottavi di finale.

Nelle ultime ore continua a far discutere il terreno sintetico dello stadio che ospiterà in Norvegia l’andata della sfida tre le due formazioni.

Il quotidiano ‘La Repubblica’ ha pubblicato un video del manto erboso alla vigilia della gara di Champions, che presenta pieghe a causa dei mezzi utilizzati per spalare la neve.

