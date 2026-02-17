Diversamente dal solito i nerazzurri faranno la rifinitura in trasferta per testare il terreno di gioco sintetico dell'Aspmyra Stadion

Eva A. Provenzano Caporedattore 17 febbraio - 16:42

A Bodo è attesa l'Inter (senza Calhanoglu e Frattesi) che - al contrario di come fatto fin qui per le gare di CL - non si allenerà alla Pinetina ma farà la rifinitura all'Aspmyra Stadion per testare il terreno sintetico dell'impianto. In Norvegia fa freddo e, come raccontato da Skysport, il club lavora per ripulire il campo dalla neve con il trattore.

"Si tratta di un sintetico steso per essere più piatto possibile ed è chiaro che non è uguale all'erba normale", ha spiegato Matteo Barzaghi. L'allenatore del club norvegese ha spiegato che la differenza è nella velocità della palla: il terreno è molto morbido al tatto e sarà più complicato per l'Inter in questa partita.

"Lo stadio è di ottomila spettatori, di fatto le curve non esistono, ci sono delle file di seggiolini e ci sono i tetti innevati attorno. Questa è la scena che vedrà i nerazzurri protagonisti domani", ha aggiunto nel suo collegamento sul canale satellitare il giornalista.