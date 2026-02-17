Dopo il vantaggio nel primo tempo dei padroni di casa firmato da Gabriel Sara, la doppietta di Koopmeiners illude la Juventus, che ribalta il risultato e si porta avanti 2-1.

Nella ripresa arriva la reazione veemente del Gala, che rimonta e infligge un pesante 5-2 finale con la doppietta di Non Lang, ex Napoli e i gol di Davinson Sanchez e Boey, sfruttando l’espulsione per doppia ammonizione di Cabal.