fcinter1908 coppe champions league Figuraccia Juve, ‘manita’ Galatasaray: Lang show, Cabal espulso e Bremer K.O

coppe

Figuraccia Juve, ‘manita’ Galatasaray: Lang show, Cabal espulso e Bremer K.O

Figuraccia Juve, ‘manita’ Galatasaray: Lang show, Cabal espulso e Bremer K.O - immagine 1
Brutta sconfitta dei bianconeri di Spalletti nell'andata dei playoff di Champions League: 'manita' dei turchi
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Dopo la sconfitta per 3-2 a San Siro contro l’Inter, la Juventus di Luciano Spalletti subisce una pesante sconfitta a Istanbul contro il Galatasaray nella gara di andata dei playoff di Champions League.

I bianconeri cadono con il risultato netto di 5-2 che rende complicato il passaggio ai quarti di finale.

Figuraccia Juve, ‘manita’ Galatasaray: Lang show, Cabal espulso e Bremer K.O- immagine 2
Getty Images

Dopo il vantaggio nel primo tempo dei padroni di casa firmato da Gabriel Sara, la doppietta di Koopmeiners illude la Juventus, che ribalta il risultato e si porta avanti 2-1.

Nella ripresa arriva la reazione veemente del Gala, che rimonta e infligge un pesante 5-2 finale con la doppietta di Non Lang, ex Napoli e i gol di Davinson Sanchez e Boey, sfruttando l’espulsione per doppia ammonizione di Cabal.

Juventus Spalletti
Getty Images

Tra otto giorni è in programma la gara di ritorno all’Allianz Stadium di Torino.

