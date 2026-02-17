Dopo la sconfitta per 3-2 a San Siro contro l’Inter, la Juventus di Luciano Spalletti subisce una pesante sconfitta a Istanbul contro il Galatasaray nella gara di andata dei playoff di Champions League.
Brutta sconfitta dei bianconeri di Spalletti nell'andata dei playoff di Champions League: 'manita' dei turchi
I bianconeri cadono con il risultato netto di 5-2 che rende complicato il passaggio ai quarti di finale.
Dopo il vantaggio nel primo tempo dei padroni di casa firmato da Gabriel Sara, la doppietta di Koopmeiners illude la Juventus, che ribalta il risultato e si porta avanti 2-1.
Nella ripresa arriva la reazione veemente del Gala, che rimonta e infligge un pesante 5-2 finale con la doppietta di Non Lang, ex Napoli e i gol di Davinson Sanchez e Boey, sfruttando l’espulsione per doppia ammonizione di Cabal.
Tra otto giorni è in programma la gara di ritorno all’Allianz Stadium di Torino.
