Il terreno sintetico e il freddo polare, l'Inter affronterà domani sera in Norvegia il Bodo Glimt nella gara di andata dei plya-off di Champions con queste due difficoltà in più. Chivu affronterà i norvegesi senza Calhanoglu, che ha un leggero affaticamento al quadricipe della gamba destra. E senza Frattesi ha una sindrome gastrointestinale e questo inciderà sulle rotazioni.
Sky – Inter, dal freddo di Bodo alla trasferta di Lecce: per Chivu rotazioni fondamentali
L'allenatore nerazzurro dovrà tenere in considerazione, anche a causa dello sbalzo termico, le condizioni dei suoi calciatori. Intanto Calhanoglu e Frattesi sono rimasti a Milano
"Da questa temperatura poi i nerazzurri passeranno alle temperature sicuramente più calde di Lecce dove arriveranno in pratica senza allenamenti", come riferito dall'inviato in Norvegia di Skysport, Matteo Barzaghi.
Il fischio d'inizio della prossima gara di campionato è fissato per sabato alle 18, in pratica due giorni e mezzo dopo la partita di Bodo. Sono attese diverse rotazioni tra una partita e l'altra, per evitare problemi muscolari.
(Fonte: SS24)
