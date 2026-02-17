L'allenatore nerazzurro dovrà tenere in considerazione, anche a causa dello sbalzo termico, le condizioni dei suoi calciatori. Intanto Calhanoglu e Frattesi sono rimasti a Milano

Il terreno sintetico e il freddo polare, l'Inter affronterà domani sera in Norvegia il Bodo Glimt nella gara di andata dei plya-off di Champions con queste due difficoltà in più. Chivu affronterà i norvegesi senza Calhanoglu, che ha un leggero affaticamento al quadricipe della gamba destra. E senza Frattesi ha una sindrome gastrointestinale e questo inciderà sulle rotazioni.