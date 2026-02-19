Il commento dell'ex calciatore dopo la sconfitta dei nerazzurri nella gara di Champions League contro il Bodo

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 febbraio 2026 (modifica il 19 febbraio 2026 | 01:02)

Paolo Di Canio dopo la sconfitta dell'Inter nella gara contro il Bodo ha detto la sua su Skysport: «Darmian non ha trovato alibi? E che scusa vuoi trovare? Centrocampo malissimo. Quei due gol sono leggerezza. Nel primo tempo a parte il gol preso l'imbuto era fatto bene e gli esterni loro erano aggrediti. Però i due gol concessi nel secondo tempo male, male, palla persa».

«Non puoi neanche difendere come faresti, ma è come perdi quei due palloni. Come hai condotto la partita nel secondo tempo, con un ritmo diverso, meno aggressivi, in una fase di stanca non perdo comunque quei palloni. Dovevi essere meno aperto. La Juve vince con il Bodo perché prima difende e poi si prende gli spazi. Il due a uno sarebbe stato diverso. All'andata l'Inter dovrebbe fare subito gol. Al ritorno sarà una battaglia».

«Chivu ha dimostrato di non avere 13 titolari, non impiega sempre gli stessi uomini. Inzaghi faceva sentire alle riserve di essere riserve che impiegava solo quando dovevano riposare i titolari. Chivu ha 17 titolari e quando ne cambia 4 per lui sono titolari. Darmian gioca oggi ed è affidabile nell'atteggiamento. E cose così sono quelle che vedremo», ha aggiunto Di Canio.

(Fonte: Skysport)