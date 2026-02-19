L'ex calciatore rossonero, su Skysport, ha commentato la sconfitta dei nerazzurri e si è riferito alle condizioni del terreno di gioco trovate in Norvegia

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 febbraio - 00:19

«Su questo campo è un altro calcio e bisogna ammetterlo. Non voglio difendere l'Inter perché ci sono stati degli errori». Così Alessandro Costacurta, su Skysport, ha commentato la sconfitta dell'Inter contro il Bodo per tre a uno.

«Non penserei troppo ai risultati dell'andata. Sono state tre partite abbastanza strane. Ci sono squadre più forti, che vanno a ritmi diversi. Il campo stasera ha influenzato ma ci sono stati anche degli errori. La Juve vince qua ma erano a fine stagione e non andavano così. Hanno fatto tre partite di Champions in due mesi», ha aggiunto l'ex difensore.

«Per l'Inter un sorriso dal pari del Milan? Un sorriso ampio direi», ha detto infine Costacurta a proposito del pari della squadra di Allegri nel recupero della gara contro il Como e che ha lasciato i rossoneri a meno sette dalla capolista.

(Fonte: SS24)