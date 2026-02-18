"Sono rimasto scioccato e rattristato nel vedere l'episodio di presunto razzismo nei confronti di Vinicius Junior nella partita di Champions League tra il Benfica e il Real Madrid".
Razzismo nei confronti di Vinicius, Infantino: "Scioccato e rattristato, abbiamo bisogno di…"
Razzismo nei confronti di Vinicius, Infantino: “Scioccato e rattristato, abbiamo bisogno di…”
"Non c'è assolutamente spazio per il razzismo nel nostro sport e nella società", ha detto Infantino sull'episodio di razzismo su Vinicius
Lo afferma sui social il presidente della Fifa, Gianni Infantino, sottolineando poi che "non c'è assolutamente spazio per il razzismo nel nostro sport e nella società: abbiamo bisogno che tutte le parti interessate prendano provvedimenti e chiedano conto ai responsabili".
"Mi congratulo con l'arbitro, François Letexier, per aver attivato il protocollo antirazzismo, utilizzando il gesto del braccio per interrompere la partita e affrontare la situazione - prosegue Infantino -.
Alla Fifa, attraverso il Global Stand Against Racism e il Players' Voice Panel, ci impegniamo a garantire che giocatori, dirigenti e tifosi siano rispettati e protetti, e che vengano adottate misure appropriate in caso di incidenti".
