Infatti, negli scorsi giorni, per liberare il campo dalla neve, i macchinari usati hanno di fatto sollevato il tappeto sintetico. Questo ha creato, soprattutto sulle fasce laterali, una serie di avvallamenti molto pericolosi per l’incolumità fisica dei calciatori. Gli addetti preposti sono al lavoro, ma il problema fino a stamattina non era stato del tutto risolto, generando comunque perplessità da parte del club nerazzurro.