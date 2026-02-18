FC Inter 1908
Bodo Glimt-Inter si giocherà regolarmente? Molto probabilmente sì ma la certezza ancora non c'è. Problemi enormi al campo
Redazione1908

Bodo Glimt-Inter si giocherà regolarmente? Molto probabilmente sì ma la certezza ancora non c'è. Ci sono, infatti, enormi problemi per quanto riguarda il manto sintetico che dovrebbe ospitare la partita.

Infatti, negli scorsi giorni, per liberare il campo dalla neve, i macchinari usati hanno di fatto sollevato il tappeto sintetico. Questo ha creato, soprattutto sulle fasce laterali, una serie di avvallamenti molto pericolosi per l’incolumità fisica dei calciatori. Gli addetti preposti sono al lavoro, ma il problema fino a stamattina non era stato del tutto risolto, generando comunque perplessità da parte del club nerazzurro.

Prima del fischio di inizio della partita, fissato alle ore 21.00 di oggi, avverrà come di consueto l’ispezione del campo da parte della quaterna arbitrale, guidata dal fischietto tedesco Siebert. E in quel momento, come appreso da Calcio e Finanza, che sarà presa la decisione, in base a quelle che saranno le condizioni del terreno di gioco.

Al momento, si tratta di una problematica definita risolvibile da parte degli addetti al campo del Bodo, che stanno continuando a lavorare per risolvere la questione quando si avvicina sempre più l’orario del calcio d’inizio.

