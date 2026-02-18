Fa tanto freddo a Bodo con il vento che quest'oggi - raccontano a Skysport - si è alzato e rende ancora più percepibili le basse temperature norvergesi. "C'è un po' di perplessità e preoccupazione perché vicino alle fasce laterali si sono formate delle pieghe e sono fastidiose per la corsa. Anche questa mattina gli operatori del Bodo stanno lavorando per rendere il campo migliore dopo che è stata spalata tutta la neve nei giorni scorsi", ha spiegato l'inviato del canale satellitare, Matteo Barzaghi.
Sky – Bodo-Inter, perplessità sulle pieghe del terreno di gioco. Le possibili scelte di Chivu
L'Inter è in albergo: vista sul mare per i nerazzurri con Chivu che questa mattina ha fatto una passeggiata nei pressi dell'hotel. Il tecnico nerazzurro sceglierà la miglior formazione possibile tenendo comunque conto della prossima partita, quella contro il Lecce che si giocherà con altre temperature (occhio agli infortuni con gli sbalzi termici) e dopo solo due giorni e mezzo dalla trasferta in Norvegia i nerazzurri dovranno andare in Puglia.
La formazione comincia a prendere corpo. Dovrebbe esserci Sommer dal primo minuto: il dubbio è il centrale di destra mentre dovrebbero essere confemati Acerbi e Bastoni a comporre la difesa. Bisseck potrebbe giocare dal primo minuto ma potrebbe esserci anche uno tra Akanji e De Vrij. Su Sky si parla anche di Luis Henrique a destra, Carlos Augusto a sinistra al posto di Dimarco con Sucic, Barella e Mkhitaryan in mezzo al campo. In attacco attesa la coppia composta da Esposito e Lautaro.
Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Esposito.
