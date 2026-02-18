Fa tanto freddo a Bodo con il vento che quest'oggi - raccontano a Skysport - si è alzato e rende ancora più percepibili le basse temperature norvergesi. "C'è un po' di perplessità e preoccupazione perché vicino alle fasce laterali si sono formate delle pieghe e sono fastidiose per la corsa. Anche questa mattina gli operatori del Bodo stanno lavorando per rendere il campo migliore dopo che è stata spalata tutta la neve nei giorni scorsi", ha spiegato l'inviato del canale satellitare, Matteo Barzaghi.