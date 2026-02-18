"A furia di spalare e passare con la ruspa, la moquette verde si è spostata. Togliendo la neve che ricopriva il campo dell'Aspmyra Stadion di Bodø, il manto sintetico su cui questa sera l'Inter si giocherà metà della qualificazione agli ottavi di Champions League si è riempito di pieghe. Altra neve è caduta ieri, con il rischio che il campo questa sera possa essere in condizioni ancora peggiori. Il ritorno del play-off sarà martedì prossimo a San Siro, ma intanto bisogna evitare di farsi male qui, dove nella fase a campionato del torneo è caduto il Manchester City, battuto 3-1, ed è rimasto impantanato il Tottenham, fermato sul 2-2.