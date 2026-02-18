Il manto di gioco che ospiterà Bodo Glimt-Inter rischia seriamente di non essere in perfette condizioni. Questo nonostante sia un sintetico, che di suo comporta comunque dei rischi specifici per giocatori abituati ai campi in erba naturale. Come è possibile che presenti imperfezioni? Lo spiega La Repubblica in edicola stamattina. Si legge infatti:
Il focus sul rettangolo verde che ospiterà la gara di Champions League di stasera che desta non poche preoccupazioni
"A furia di spalare e passare con la ruspa, la moquette verde si è spostata. Togliendo la neve che ricopriva il campo dell'Aspmyra Stadion di Bodø, il manto sintetico su cui questa sera l'Inter si giocherà metà della qualificazione agli ottavi di Champions League si è riempito di pieghe. Altra neve è caduta ieri, con il rischio che il campo questa sera possa essere in condizioni ancora peggiori. Il ritorno del play-off sarà martedì prossimo a San Siro, ma intanto bisogna evitare di farsi male qui, dove nella fase a campionato del torneo è caduto il Manchester City, battuto 3-1, ed è rimasto impantanato il Tottenham, fermato sul 2-2.
