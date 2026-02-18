Nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile rinvio di Bodo Glimt-Inter per le condizioni del manto erboso tutt'altro che perfette. Specialmente sulle corsie laterali, si nota una serie di avvallamenti dovuti al lavoro dei macchinari usati per spostare la neve dal terreno di gioco.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 coppe champions league Nessun dubbio, Bodo Glimt-Inter si gioca. Sky: “L’arbitro e l’UEFA hanno…”
coppe
Nessun dubbio, Bodo Glimt-Inter si gioca. Sky: “L’arbitro e l’UEFA hanno…”
Le condizioni non perfette del terreno di gioco preoccupano i nerazzurri ma Bodo Glimt-Inter si giocherà: le ultime di Sky
Matteo Barzaghi, a Sky Sport, smentisce ogni tipo di ipotesi di rinvio della partita, riportando anche la versione ufficiale dell'UEFA in merito:
"Vi do un aggiornamento che ci ha dato l'UEFA: l'arbitro ha già visionato il campo stamattina e ha dato il suo ok. La partita, dunque, si giocherà, non c'è alcun rischio di gara in dubbio, è quello che ci dice l'UEFA", sottolinea Barzaghi a Sky.
© RIPRODUZIONE RISERVATA