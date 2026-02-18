La questione del manto dello stadio del Bodo sta iniziando a preoccupare l'Inter, che teme infortuni durante la partita di questa sera

Daniele Mari Direttore 18 febbraio 2026 (modifica il 18 febbraio 2026 | 17:29)

La questione del manto dello stadio del Bodo sta iniziando a preoccupare l'Inter, che teme infortuni durante la partita di questa sera in Champions League. Anche la Gazzetta dello Sport si sofferma sul sintetico rovinato dai macchinari usati per togliere la neve.

"Già ieri, durante la rifinitura, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu si era soffermato su quella porzione di campo sconnesso al limite del regolamento e, di certo, non adatta per l’alta nobiltà della Champions. L’allenatore romeno aveva chiesto di risolvere la situazione quanto prima e, durante la stessa seduta, qualcuno dei suoi ragazzi ha visto da vicino quanto problematico sia muoversi su un pezzo di campo in quelle condizioni.

Nessuna protesta ufficiale, ma anche oggi il club nerazzurro ha ribadito la necessità di intervenire sul campo per evitare guai fisici ai calciatori e si è interfacciato direttamente con la società norvegese e la stessa Uefa durante le riunioni di rito previste nel giorno della partita.

Si va verso l'ok alla partita — "Al momento, gli addetti preposti sono al lavoro dentro l’Inferno di Ghiaccio per trovare delle soluzioni semi-definitive e garantire uno svolgimento corretto di questa andata dei playoff. Alla fine, come di consueto, prima del fischio di inizio fissato alle 21 di oggi, avverrà l’ispezione del campo da parte della quaterna arbitrale guidata dal fischietto tedesco Siebert: il via libera è scontato, ma si spera che per quell’ora la fascia del campo sia riavvicinata alla normalità"