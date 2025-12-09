Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Inter-Liverpool, Alessandro Bonan ha parlato così del match di San Siro partendo dagli inglesi:
Bonan: “Inter spesso gioca un grande calcio. E Chivu mi sembra non abbia…”
"Il Liverpool resta il Liverpool, in questa stagione difficile, molto difficile in Premier, con alti e bassi in Champions, è stata capace di subire sconfitte pesanti ma anche di battere Real e Atletico. Tra l'altro è una squadra che può gestire, escludendolo, il caso Salah, uno degli attaccanti più forti del mondo. Adesso è stato addirittura messo fuori rosa, se ti puoi permettere questo è perché ci sono giocatori altrettanto forti in rosa e Slot crede che questi siano più capaci di Salah in questo momento"
Su Chivu—
"Ci sono molti allenatori bravi, quotati e celebrati che però mi spaventano un po' perché hanno in sé un seme di fanatismo dal quale io cerco di stare distante. Chivu questo seme non ce l'ha, apparentemente non mi sembra un fanatico, è molto riflessivo e intelligente, con questa sensibilità riesce a gestire i rapporti con la squadra e trasmettere le competenze che permettono all'Inter di giocare un grande calcio, non sempre ma molto spesso è una delle squadre che gioca meglio in Italia, non c'è dubbio"
