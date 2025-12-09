"Rio Ngumoha (19-08-2008), esterno d’attacco/seconda punta inglese del Liverpool. Enfant prodige del calcio inglese, giovanissimo ma già molto quotato nel calcio inglese. Prodotto del Chelsea dove con le giovanili ha messo in mostra grandissime doti, dribbling, facilità nel saltare l’uomo, tecnica di altissimo livello, velocità di pensiero e senso del goal molto sviluppato.

Nell’estate del 2024, a scadenza di accordo con il Chelsea, è passato al Liverpool che lo ha inserito in Under 18 e poi lo ha promosso in prima squadra viste le sue grandi prestazioni. In questa stagione 5 presenze in Premier e l’esordio in Champions League".