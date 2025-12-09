Secondo Sandro Sabatini segnerà Calhanoglu e l'Inter vincerà 3-1 contro il Liverpool. I pronostici di Cruciani e Zazzaroni

Intervenuti al podcast Numer1, Sandro Sabatini, Ivan Zazzaroni e Giuseppe Cruciani si sono sbilanciati col pronostico di Inter-Liverpool.

Cruciani chiosa così: "E' tosta perché il Liverpool sembra abbordabile ma poi magari in Champions cambia tutto. Sono in testa nei pronostici e devo essere un po' accorto (ride, ndr). Dico 2-1 Inter, gol di Lautaro"