FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 coppe champions league Capello: “C’è da rammaricarsi per l’Inter in Champions ma il Bodo quest’anno è…”

coppe

Capello: “C’è da rammaricarsi per l’Inter in Champions ma il Bodo quest’anno è…”

Capello: “C’è da rammaricarsi per l’Inter in Champions ma il Bodo quest’anno è…” - immagine 1
"In area di rigore giocano a calcetto, passaggini corti e molto efficaci", commenta Capello sul Bodo che ha battuto 3-0 lo Sporting
Matteo Pifferi Redattore 

Grande vittoria del Bodo Glimt che, dopo aver eliminato l'Inter ai playoff di Champions, ha regolato 3-0 lo Sporting nell'andata degli ottavi di finale.

Capello: “C’è da rammaricarsi per l’Inter in Champions ma il Bodo quest’anno è…”- immagine 2
Getty Images

Una grande prestazione della squadra norvegese che ora intravede una storica qualificazione ai quarti, in attesa della gara di ritorno a Lisbona. Fabio Capello, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato anche dell'Inter, sottolineando però i meriti del Bodo:

Capello: “C’è da rammaricarsi per l’Inter in Champions ma il Bodo quest’anno è…”- immagine 3
Getty Images

"C'è da rammaricarsi per l'Inter ma il Bodo, come si è visto anche stasera, porta sempre tanti giocatori in area di rigore, è una squadra difficile da bloccare, ci sono sempre 4-5-6 giocatori in area, se sei posizionato male poi ti castigano. In area di rigore giocano a calcetto, passaggini corti e molto efficaci"

Leggi anche
Condò: “Bodo non è più una favola, ora è realtà. Ottima squadra che riesce a…”
Champions League: Valverde da urlo, Real-City 3-0! Anche il Bodo vince 3-0, PSG-Chelsea è 5-2

© RIPRODUZIONE RISERVATA