Grande vittoria del Bodo Glimt che, dopo aver eliminato l'Inter ai playoff di Champions, ha regolato 3-0 lo Sporting nell'andata degli ottavi di finale.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 coppe champions league Capello: “C’è da rammaricarsi per l’Inter in Champions ma il Bodo quest’anno è…”
coppe
Capello: “C’è da rammaricarsi per l’Inter in Champions ma il Bodo quest’anno è…”
"In area di rigore giocano a calcetto, passaggini corti e molto efficaci", commenta Capello sul Bodo che ha battuto 3-0 lo Sporting
Una grande prestazione della squadra norvegese che ora intravede una storica qualificazione ai quarti, in attesa della gara di ritorno a Lisbona. Fabio Capello, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato anche dell'Inter, sottolineando però i meriti del Bodo:
"C'è da rammaricarsi per l'Inter ma il Bodo, come si è visto anche stasera, porta sempre tanti giocatori in area di rigore, è una squadra difficile da bloccare, ci sono sempre 4-5-6 giocatori in area, se sei posizionato male poi ti castigano. In area di rigore giocano a calcetto, passaggini corti e molto efficaci"
© RIPRODUZIONE RISERVATA