Dopo aver eliminato l'Inter agli spareggi, il Bodo Glimt batte 3-0 lo Sporting nell'andata degli ottavi di finale. Un match a senso unico con i gialloneri che ora si avvicinano ai quarti di finale di Champions.
Condò: “Bodo non è più una favola, ora è realtà. Ottima squadra che riesce a…”
Paolo Condò, giornalista
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò, giornalista, ha commentato così l'exploit della squadra norvegese in Champions:
"Non è più una favola, è realtà. Ha eliminato l'Inter, è quasi ai quarti di finale, ha vinto in casa dell'Atletico, ha battuto il City, è un'ottima squadra che sa tesaurizzare i momenti nei quali bisogna fare gol, non solo anche in casa sua"
