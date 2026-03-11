Altra serata di Champions League dopo le partite del martedì sera. Vincono Real Madrid, PSG e il Bodo/Glimt, che agli spareggi aveva eliminato proprio l'Inter. Ecco quanto accaduto nei tre match del mercoledì serali di Champions, dopo l'1-1 delle 18.45 tra Bayer Leverkusen e Arsenal.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 coppe champions league Champions League: Valverde da urlo, Real-City 3-0! Anche il Bodo vince 3-0, PSG-Chelsea è 5-2
coppe
Champions League: Valverde da urlo, Real-City 3-0! Anche il Bodo vince 3-0, PSG-Chelsea è 5-2
Altra serata di Champions League dopo le partite del martedì sera: vincono Real Madrid, PSG e il Bodo/Glimt
Rivivi qui tutto ciò che è successo nelle quattro partite della serata di Champions:
© RIPRODUZIONE RISERVATA