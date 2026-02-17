FC Inter 1908
Dopo la disfatta della Juventus a Istanbul con la sconfitta per 5-2 contro il Galatasaray, la prima giornata dei playoff di Champions League è proseguita con le tre sfide delle 21:00.

L’Atalanta di Palladino cade al Signal Iduna Park di Dortmund contro il Borussia sotto i colpi di Guirassy, autore di un gol e un assist. I gialloneri chiudono i conti già nel primo tempo con il gol del centravanti francese al 3’ e il raddoppio di Beier poco prima dell’intervallo.

Il Real Madrid vince 1-0 a Lisbona contro il Benfica, in una sfida segnata dagli insulti razzisti a Vinicius. Gioco sospeso per 10 minuti dopo il gol del brasiliano e la relativa esultanza provocatoria. Poi, dopo la ripresa del match, tantissimi fischi verso l'attaccante del Real e anche qualche oggetto volato dalle tribune verso di lui.

Negli altri match della serata di Champions, il Psg batte 3-2 in trasferta il Monaco, rimontando il doppio svantaggio iniziale firmato dalla doppietta di Balogun. Decisivo Doue, autore di una doppietta intervallata dal gol di Hakimi con l’assist dello stesso Doue. Espulso nella ripresa Golovin con il rosso diretto per un fallo di gioco.

