Mercoledì 28 gennaio alle ore 21:00 l'Inter affronterà in trasferta il Borussia Dortmund nell'ottava e ultima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025-2026.
Champions – Borussia-Inter, le attività di vigilia: orari di conferenze e allenamenti
Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di martedì 27 gennaio.
Ore 11:15 Allenamento Borussia Dortmund | Dortmund-Brackel Training Ground, Dortmund
Ore 11:30 Allenamento Inter | BPER Training Centre, Appiano Gentile
Ore 14:00 Conferenza Stampa ufficiale Borussia Dortmund | BVB Stadion, Dortmund
Ore 18.45 Conferenza Stampa ufficiale Inter | BVB Stadion, Dortmund
