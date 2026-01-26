FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 coppe champions league Champions – Borussia-Inter, le attività di vigilia: orari di conferenze e allenamenti

coppe

Champions – Borussia-Inter, le attività di vigilia: orari di conferenze e allenamenti

Champions – Borussia-Inter, le attività di vigilia: orari di conferenze e allenamenti - immagine 1
Mercoledì l'Inter affronterà in trasferta il Borussia Dortmund nell'ottava e ultima giornata della fase campionato della Champions
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Champions – Borussia-Inter, le attività di vigilia: orari di conferenze e allenamenti- immagine 2
Getty Images

Mercoledì 28 gennaio alle ore 21:00 l'Inter affronterà in trasferta il Borussia Dortmund nell'ottava e ultima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025-2026.

Champions – Borussia-Inter, le attività di vigilia: orari di conferenze e allenamenti- immagine 3
Getty Images

Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di martedì 27 gennaio.

    • Ore 11:15 Allenamento Borussia Dortmund | Dortmund-Brackel Training Ground, Dortmund

    • Ore 11:30 Allenamento Inter | BPER Training Centre, Appiano Gentile

    • Ore 14:00 Conferenza Stampa ufficiale Borussia Dortmund | BVB Stadion, Dortmund

    • Ore 18.45 Conferenza Stampa ufficiale Inter | BVB Stadion, Dortmund

    Leggi anche
    Champions – Borussia Dortmund-Inter, arbitra Kovacs: la designazione completa
    Champions, ecco chi incontrerebbe in questo momento l’Inter ai playoff

    © RIPRODUZIONE RISERVATA