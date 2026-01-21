FC Inter 1908
Champions, ecco chi incontrerebbe in questo momento l’Inter ai playoff

Manca una sola giornata al termine della League phase di Champions League: ecco chi incontrerebbe in questo momento l'Inter ai playoff
Manca una sola giornata al termine della League phase di Champions League (qui la classifica). L'Inter all'ultimo turno farà visita al Borussia Dortmund dopo il ko di ieri contro l'Arsenal. Ma chi incontrerebbe oggi la squadra di Cristian Chivu ai playoff?

Come evidenziato dalla grafica di Sky Sport, in questo momento l'Inter incrocerebbe ai playoff una tra Marsiglia e Bayer Leverkusen. Ma l'ultima giornata può chiaramente stravolgere tutto. Si saprà tutto dopo l'ultima giornata in programma mercoledì 28 gennaio.

