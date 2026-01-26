Champions – Borussia Dortmund-Inter, arbitra Kovacs: la designazione completa

Il francese Clement Turpin l'arbitro designato dall'Uefa per Napoli-Chelsea, valida per l'ultima partita della fase campionato della Champions League in programma, come tutti gli altri match, mercoledì alle 21. Assistenti Nicolas Danos e Benjamin Pages, quarto ufficiale Ruddy Buquet. Al var Jerome Brisard, avar Bastien Dechepy. Dortmund-Inter è stata affidata al romeno István Kovacs, assistenti Mihai Marica e Ferencz Tunyogi, quarto uomo Szabolcs Kovacs: al var l'olandese Rob Dieperink, avar il polacco Tomasz Kwiatkowski.