FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 coppe champions league Champions League, la classifica dopo la settima giornata: Arsenal e Bayern agli ottavi, Inter 14ª

coppe

Champions League, la classifica dopo la settima giornata: Arsenal e Bayern agli ottavi, Inter 14ª

Champions League, la classifica dopo la settima giornata: Arsenal e Bayern agli ottavi, Inter 14ª - immagine 1
Assegnati i primi due posti per gli ottavi di finale, dietro è bagarre: si decide tutto settimana prossima
Fabio Alampi Redattore 

Si è chiuso il programma della settima giornata di Champions League. Dopo l'Arsenal, anche il Bayern Monaco conquista la qualificazione agli ottavi di finale con un turno di anticipo. Missione quasi compiuta per Real Madrid, Liverpool e Tottenham, dietro è bagarre con ben 8 squadre a 13 punti (PSG, Newcastle, Chelsea, Barcellona, Sporting, Manchester City, Atletico Madrid e Atalanta). L'Inter scivola al quattordicesimo posto, raggiunta anche dalla Juventus. Per tutte e tre c'è la certezza almeno dei playoff, mentre il Napoli si giocherà tutto settimana prossima.

Champions League, la classifica dopo la settima giornata: Arsenal e Bayern agli ottavi, Inter 14ª- immagine 2
Leggi anche
Champions, ecco chi incontrerebbe in questo momento l’Inter ai playoff
Champions League, i risultati della settima giornata: harakiri Atalanta, vince la Juventus

© RIPRODUZIONE RISERVATA