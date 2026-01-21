Si è chiuso il programma della settima giornata di Champions League. Dopo l'Arsenal, anche il Bayern Monaco conquista la qualificazione agli ottavi di finale con un turno di anticipo. Missione quasi compiuta per Real Madrid, Liverpool e Tottenham, dietro è bagarre con ben 8 squadre a 13 punti (PSG, Newcastle, Chelsea, Barcellona, Sporting, Manchester City, Atletico Madrid e Atalanta). L'Inter scivola al quattordicesimo posto, raggiunta anche dalla Juventus. Per tutte e tre c'è la certezza almeno dei playoff, mentre il Napoli si giocherà tutto settimana prossima.