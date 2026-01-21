Si è chiuso il programma della settima giornata di Champions League. Dopo l'Arsenal, anche il Bayern Monaco conquista la qualificazione agli ottavi di finale con un turno di anticipo. Missione quasi compiuta per Real Madrid, Liverpool e Tottenham, dietro è bagarre con ben 8 squadre a 13 punti (PSG, Newcastle, Chelsea, Barcellona, Sporting, Manchester City, Atletico Madrid e Atalanta). L'Inter scivola al quattordicesimo posto, raggiunta anche dalla Juventus. Per tutte e tre c'è la certezza almeno dei playoff, mentre il Napoli si giocherà tutto settimana prossima.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 coppe champions league Champions League, la classifica dopo la settima giornata: Arsenal e Bayern agli ottavi, Inter 14ª
coppe
Champions League, la classifica dopo la settima giornata: Arsenal e Bayern agli ottavi, Inter 14ª
Assegnati i primi due posti per gli ottavi di finale, dietro è bagarre: si decide tutto settimana prossima
© RIPRODUZIONE RISERVATA