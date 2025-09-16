Il giocatore argentino ha un leggero problema alla schiena e ha saltato la rifinitura. Chivu pensa a diversi cambi rispetto alla gara con la Juve

Eva A. Provenzano Caporedattore 16 settembre 2025 (modifica il 16 settembre 2025 | 13:42)

Lautaro Martinez si è allenato a parte per un problema alla schiena e "quando salta la rifinitura un giocatore così difficilmente poi è in campo". L'argentino partirà per l'Olanda con il resto dell'Inter ma al cento per cento siederà in panchina, spiegano da Skysport. Non era al massimo neanche con la Juve dopo essere rientrato dalla convocazione della Nazionale e non si rischierà nulla nonostante i trattamenti in palestra.

La squadra nerazzurra deve iniziare con il piede giusto la Champions League: tre punti fondamentali da conquistare, come quelli delle prossime quattro partite per fare bottino pieno in vista della seconda parte del girone di qualificazione, quando arriveranno le gare con Borussia, Atletico, Liverpool e Arsenal.

Chivu fa i conti con l'assenza del giocatore argentino e anche con quella di Darmian che poteva essere una soluzione a gara in corso. Potrebbe esserci un avvicendamento in porta tra Sommer e Josep Martinez e potrebbe esserci il rilancio di Sucic a centrocampo e de Vrij in difesa dal primo minuto. Da capire anche chi siederà in panchina tra Mhkitaryan e Barella.

(Fonte: SS24)