Champions League, i risultati della settima giornata: harakiri Atalanta, vince la Juventus

Il Bayern Monaco vince e si qualifica agli ottavi di finale, successi per tutte le inglesi e per il Barcellona
Con le nove partite del mercoledì si è chiuso il programma della settima giornata di Champions League. Una vittoria e una sconfitta per le squadre italiane: l'Atalanta perde clamorosamente in casa contro l'Athletic Bilbao dopo essere passata in vantaggio e spreca l'occasione di blindare la qualificazione agli ottavi di finale, mentre la Juventus batte 2-0 il Benfica di Mourinho. Il Bayern Monaco batte 2-0 l'Union SG (doppietta di Kane) e stacca il pass per la fase successiva

Galatasaray-Atletico Madrid 1-1 4' Simeone (A), 20' aut. Llorente (A)

Qarabag-Eintracht Francoforte 3-2 4', 80' Duran (Q), 10' Uzun (E), 78' rig, Chaibi (E), 94' Mustafazada (Q)

Atalanta-Athletico Bilbao 2-3 16' Scamacca (AT), 58' Guruzeta (AB), 70' Serrano (AB), 74' Navarro (AB), 88' Krstovic (AT)

Bayern Monaco-Union SG 2-0 52', 55' Kane

Chelsea-Pafos 1-0 78' Caicedo

Juventus-Benfica 2-0 55' Thuram, 64' McKennie

Marsiglia-Liverpool 0-3 46' Szoboszlai, 72' aut. Rulli, 93' Gakpo

Newcastle-PSV Eindhoven 3-0 8' Wissa, 30' Gordon, 65' Barnes

Slavia Praga-Barcellona 2-4 10' Kusej (S), 34', 42' Fermin Lopez (B), 44' aut. Lewandowski (B), 63' Dani Olmo (B), 70' Lewandowski (B)

