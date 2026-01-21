Il Bayern Monaco vince e si qualifica agli ottavi di finale, successi per tutte le inglesi e per il Barcellona

Con le nove partite del mercoledì si è chiuso il programma della settima giornata di Champions League. Una vittoria e una sconfitta per le squadre italiane: l'Atalanta perde clamorosamente in casa contro l'Athletic Bilbao dopo essere passata in vantaggio e spreca l'occasione di blindare la qualificazione agli ottavi di finale, mentre la Juventus batte 2-0 il Benfica di Mourinho. Il Bayern Monaco batte 2-0 l'Union SG (doppietta di Kane) e stacca il pass per la fase successiva