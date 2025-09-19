Dopo la prima giornata di Champions League, la classifica delle variazioni più importanti nella corsa alla Top 8

Dopo la prima giornata di Champions League, la classifica delle variazioni più importanti nella corsa alla Top 8 ci consegna un quadro chiaro: il Barcellona, con la convincente vittoria sul campo del Newcastle, è la squadra che ha fatto il balzo più impressionante. I blaugrana hanno visto crescere le proprie chance di qualificazione diretta agli ottavi del +18%. La doppietta di Rashford consegna a Flick un'altra arma importante da sfruttare in un attacco stellare con Raphinha, Lewandowski e Lamine Yamal.

Subito dietro c’è l’Inter, protagonista di un'altra vittoria esterna, quella sul campo dell'Ajax. I nerazzurri hanno guadagnato un +14.61%. Anche il Bayern Monaco non è rimasto a guardare: i bavaresi hanno registrato un incremento del +14.27%, grazie alla vittoria interna contro il Chelsea nel primo big match europeo stagionale.

Ottimo avvio pure per l’Arsenal, che cresce del +12.36%, mentre il PSG di Luis Enrique ha travolto l'Atalanta e ha visto le proprie chance salire di un +11.61%. Non manca all’appello il Manchester City, che aggiunge un +9.61% alle sue possibilità grazie al 2-0 sul Napoli di Antonio Conte.

In crescita anche Tottenham (+8.60%) e la sorpresa Union SG (+7.82%), tra le prossime avversarie dell'Inter di Chivu.

Dall’altra parte, invece, ci sono squadre che hanno pagato a caro prezzo un avvio sottotono. Il Monaco perde il -7.84%, il Napoli il -7.88%, e il Villarreal il -7.89%. Male anche l’Atalanta, che registra un -7.95% e la Juventus che crolla a -8.73%. malgrado il miracolo 4-4 al 96' contro il Borussia Dortmund.

Ancora più pesante la flessione del Benfica (-10.65%), mentre per il Newcastle (-12.18%) l’avvio è stato un brusco risveglio. Ma il dato peggiore è quello del Chelsea, che scivola addirittura di un -13.72% dopo il ko in casa del Bayern Monaco.