Solo i nerazzurri, tra le squadre di Serie A, hanno vinto la gara d'esordio. Atalanta e Napoli in fondo al gruppo

Si è chiuso il programma della prima giornata di Champions League. Tra le squadre italiane, l'unica ad aver vinto la gara d'esordio è stata l'Inter, capace di imporsi ad Amsterdam contro l'Ajax. Pareggio per la Juventus, sconfitte Atalanta e Napoli, con i bergamaschi fanalino di coda assoluto per differenza reti. Nel gruppone delle formazioni a quota 3 punti, in testa c'è l'Eintracht Francoforte, che ha spazzato via il Galatasaray con un perentorio 5-1.