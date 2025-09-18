Si è chiuso il programma della prima giornata di Champions League. Tra le squadre italiane, l'unica ad aver vinto la gara d'esordio è stata l'Inter, capace di imporsi ad Amsterdam contro l'Ajax. Pareggio per la Juventus, sconfitte Atalanta e Napoli, con i bergamaschi fanalino di coda assoluto per differenza reti. Nel gruppone delle formazioni a quota 3 punti, in testa c'è l'Eintracht Francoforte, che ha spazzato via il Galatasaray con un perentorio 5-1.
Solo i nerazzurri, tra le squadre di Serie A, hanno vinto la gara d'esordio. Atalanta e Napoli in fondo al gruppo
La classifica:
Eintracht Francoforte, Paris Saint-Germain, Club Brugge, Sporting Lisbona, Union SG, Bayern Monaco, Arsenal, Inter, Manchester City, Qarabag, Liverpool, Barcellona, Real Madrid, Tottenham 3, Borussia Dortmund, Juventus, Bayer Leverkusen, Copenhagen, Pafos, Olympiacos 1, Atletico Madrid, Benfica, Marsiglia, Newcastle, Villarreal, Chelsea, PSV Eindhove, Napoli, Ajax, Athletic Bilbao, Monaco, Kairat Almaty, Galatasaray, Atalanta 0.
