«È una scuola, insegna. Lui ha molta esperienza, è arrivato all'Inter con un'esperienza importante e questa sera in Champions lo ha fatto vedere». Così Cristian Brocchi, ospite negli studi di Amazon Prime, ha parlato di Pio Esposito che ha esordito in Champions League nella gara contro l'Ajax, e si è soffermato anche sulla prestazione dell'Inter.
Brocchi: “Esposito ha già esperienza e si è vista. Inter matura, sul pezzo. Thuram in ascensore”
Il commento dell'ex calciatore dopo la vittoria dei nerazzurri in Champions contro l'Ajax di Heitinga
«L'Inter ha dimostrato di essere una squadra matura, veniva da un periodo di polemiche e sconfitte. Ha dimostraato di essere squadra, di essere sul pezzo, pronta e non ha avuto timore reverenziale neanche nei confronti dell'ambiente che era molto caldo. L'Ajax ha giocato un buon primo tempo e l'ha messa in difficoltà ma l'Inter ha retto e ha battuto colpo su colpo. Salvataggio di Sommer che è buona per lui, aveva bisogno di fare una parata decisiva, poi Thuram due gol meravigliosi. Il primo impressionante, ha preso l'ascensore e ha guardato tutti dall'alto», ha aggiunto l'ex giocatore sulla partita di Amsterdam.
(Fonte: Prime Video)
