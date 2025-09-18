«È una scuola, insegna. Lui ha molta esperienza, è arrivato all'Inter con un'esperienza importante e questa sera in Champions lo ha fatto vedere». Così Cristian Brocchi , ospite negli studi di Amazon Prime, ha parlato di Pio Esposito che ha esordito in Champions League nella gara contro l'Ajax, e si è soffermato anche sulla prestazione dell'Inter.

«L'Inter ha dimostrato di essere una squadra matura, veniva da un periodo di polemiche e sconfitte. Ha dimostraato di essere squadra, di essere sul pezzo, pronta e non ha avuto timore reverenziale neanche nei confronti dell'ambiente che era molto caldo. L'Ajax ha giocato un buon primo tempo e l'ha messa in difficoltà ma l'Inter ha retto e ha battuto colpo su colpo. Salvataggio di Sommer che è buona per lui, aveva bisogno di fare una parata decisiva, poi Thuram due gol meravigliosi. Il primo impressionante, ha preso l'ascensore e ha guardato tutti dall'alto», ha aggiunto l'ex giocatore sulla partita di Amsterdam.