Monaco di Baviera, che ospiterà la prossima finale di Champions League, ispira il design del nuovo pallone Adidas Pro Ball Munich, che sarà utilizzato nella fase a eliminazione diretta della massima competizione calcistica europea per club. Il design celebra lo status di Monaco come porta d'accesso alle Alpi bavaresi e affianca le stelle della Champions League in bianco a esagoni in color verde e rame, in accenno ai colori dei tetti e dei palazzi tipici della città.