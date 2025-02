Il tecnico nerazzurro ha scelto l'undici iniziale che scenderà in campo questa sera a San Siro contro i viola

L'occasione è troppo ghiotta, bisogna fare di tutto per sfruttarla. L'Inter in un colpo solo può prendersi la rivincita sulla Fiorentina e tornare a un passo dal Napoli, che ieri ha inaspettatamente frenato in casa con l'Udinese. Nel monday night, sotto gli occhi di Petar Sucic, i nerazzurri si giocano una chance molto importante a tre gare dallo scontro diretto del Maradona.