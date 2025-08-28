FC Inter 1908
UFFICIALE – Svolta Champions, dal 2026 orario della finale anticipato alle 18

Svolta storica per la Champions League. A partire dalla prossima finale di Coppa dei Campioni l'evento si giocherà alle 18
Svolta storica per la Champions League. A partire dalla prossima finale di Coppa dei Campioni, in programma il prossimo 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest, infatti, l'evento sarà anticipato: non si giocherà più alle 21, infatti, ma alle 18.

I motivi li ha spiegati direttamente l'UEFA con questa nota ufficiale:

"La decisione è stata concepita per migliorare l'esperienza complessiva della giornata di gara per tifosi, squadre e città ospitanti, ottimizzando la logistica e le operazioni, offrendo al contempo diversi vantaggi tangibili. Il nostro obiettivo è rendere la giornata di gara un'esperienza davvero piacevole per tutti coloro che desiderano partecipare attivamente, creando al contempo un'atmosfera accogliente che consenta a famiglie e bambini di assistere facilmente alla partita di calcio più importante della stagione".

