Champions League, alle 18 i sorteggi della prima fase: ecco dove vederli in tv e streaming

Oggi, alle ore 18, l'Inter e le altre squadre italiane (Juventus, Atalanta e Napoli) conosceranno le loro avversarie della prima fase della Champions
Oggi, alle ore 18, l'Inter e le altre squadre italiane (Juventus, Atalanta e Napoli) conosceranno le loro avversarie della prima fase della Champions League 2025-26.

Come nella passata edizione, la prima con il nuovo formato, tutte le squadre affronteranno una prima fase 'campionato' composta di otto partite scelte casualmente contro squadre delle diverse quattro fasce. Ma dove si potranno guardare in diretta i sorteggi di Montecarlo?

Tutti i tifosi potranno assistere all'evento anche gratis, visto che i sorteggi saranno visibili anche in chiaro su TV8. La diretta in streaming e in chiaro sarà sul sito ufficiale Uefa e sul canale YouTube di Sky Sport. La diretta TV, invece, sarà trasmessa da Sky Sport 24. Sorteggi in onda anche su Amazon Prime Video, Sky GO e NOW.

