Oggi, alle ore 18, l'Inter e le altre squadre italiane (Juventus, Atalanta e Napoli) conosceranno le loro avversarie della prima fase della Champions League 2025-26.

Tutti i tifosi potranno assistere all'evento anche gratis, visto che i sorteggi saranno visibili anche in chiaro su TV8. La diretta in streaming e in chiaro sarà sul sito ufficiale Uefa e sul canale YouTube di Sky Sport. La diretta TV, invece, sarà trasmessa da Sky Sport 24. Sorteggi in onda anche su Amazon Prime Video, Sky GO e NOW.