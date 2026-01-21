L'Inter corre verso l'ultima sfida della League Phase della Champions League contro il Borussia Dortmund, in programma al Westfalenstadion mercoledì 28 gennaio alle 21:00. Sarà la notte in cui scenderanno in campo tutte e 36 squadre impegnate in Champions e che definirà il percorso della fase eliminatoria, tra sedicesimi di finale e le otto squadre che accederanno direttamente agli ottavi.
Champions League, la classifica dell’Inter: la situazione e come funziona per gli ottavi
La sconfitta di San Siro contro l'Arsenal lascia l'Inter a quota 12 punti, con i nerazzurri attualmente al nono posto, ma con tutte le sfide di mercoledì ancora da giocare.
Come detto, le prime otto classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre dalla nona alla ventiquattresima posizione si qualificheranno per il turno dei playoff.
Questa la classifica aggiornata della prima fase della Champions League:
UCL, LA CLASSIFICA DELLA LEAGUE PHASE
QUANDO GIOCA L'INTER IN CHAMPIONS
L'Inter scenderà in campo mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 21:00 nell'ottava e ultima gironata della League Phase di Champions League: in programma c'è Borussia Dortmund-Inter al Signal Iduna Park.
