Champions League, la classifica dell’Inter: la situazione e come funziona per gli ottavi

Dopo la sfida contro l'Arsenal i nerazzurri affronteranno il Borussia Dortmund nell'ultimo match della fase campionato
L'Inter corre verso l'ultima sfida della League Phase della Champions League contro il Borussia Dortmund, in programma al Westfalenstadion mercoledì 28 gennaio alle 21:00. Sarà la notte in cui scenderanno in campo tutte e 36 squadre impegnate in Champions e che definirà il percorso della fase eliminatoria, tra sedicesimi di finale e le otto squadre che accederanno direttamente agli ottavi.

La sconfitta di San Siro contro l'Arsenal lascia l'Inter a quota 12 punti, con i nerazzurri attualmente al nono posto, ma con tutte le sfide di mercoledì ancora da giocare.

Come detto, le prime otto classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre dalla nona alla ventiquattresima posizione si qualificheranno per il turno dei playoff.

Questa la classifica aggiornata della prima fase della Champions League:

UCL, LA CLASSIFICA DELLA LEAGUE PHASE

  • Arsenal 21 punti (diff.reti +18)

  • Real Madrid 15 (diff. reti +11)

  • Bayern Monaco 15 punti (diff.reti +11)*

  • Tottenham 14 punti (diff. reti +8)

  • PSG 13 punti (diff.reti +10)

  • Sporting 13 punti (diff. reti +5)

  • Manchester City 13 punti (diff.reti +4)

  • Atalanta 13 punti (diff.reti +2)*

  • Inter 12 punti (diff. reti +6)

  • Atletico Madrid 12 punti (diff. reti +2)*

  • Liverpool 12 punti (diff. reti +3)*

  • Borussia Dortmund 11 punti (diff.reti +4)

  • Newcastle 10 punti (diff.reti +7)*

  • Chelsea 10 punti (diff.reti +5)*

  • Barcellona 10 punti (diff. reti +3)*

  • Marsiglia 9 punti (diff. reti +3)*

  • Juventus 9 punti (diff. reti +2)*

  • Galatasaray 9 punti (diff. reti 0)*

  • Bayer Leverkusen 9 punti (diff. reti -4)

  • Monaco 9 punti (diff. reti -6)

  • PSV 8 punti (diff. reti +4)*

  • Olympiacos 8 punti (diff.reti -5)

  • Napoli 8 punti (diff. reti -5)

  • Copenaghen 8 punti (diff. reti -6)

  • Qarabag 7 punti (diff. reti -3)*

  • Bruges 7 punti (diff. reti -5)

  • Bodo/Glimt 6 punti (diff. reti -2)

  • Benfica 6 punti (diff. reti -2)*

  • Pafos 6 punti (diff. reti -5)*

  • Union SG 6 punti (diff. reti -8)*

  • Ajax 6 punti (diff. reti -12)

  • Athletic Bilbao 5 punti (diff. reti -5)*

  • Eintracht Francoforte 4 punti (diff.reti -8)*

  • Slavia Praga 3 punti (diff. reti -9)*

  • Villarreal 1 punto (diff. reti -10)

  • Kairat Almaty 1 punto (diff. reti -14)

    QUANDO GIOCA L'INTER IN CHAMPIONS

    L'Inter scenderà in campo mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 21:00 nell'ottava e ultima gironata della League Phase di Champions League: in programma c'è Borussia Dortmund-Inter al Signal Iduna Park.

    (Fonte: Inter.it)

