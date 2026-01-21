L'Inter corre verso l'ultima sfida della League Phase della Champions League contro il Borussia Dortmund, in programma al Westfalenstadion mercoledì 28 gennaio alle 21:00. Sarà la notte in cui scenderanno in campo tutte e 36 squadre impegnate in Champions e che definirà il percorso della fase eliminatoria, tra sedicesimi di finale e le otto squadre che accederanno direttamente agli ottavi.