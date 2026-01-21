Dopo la sconfitta dell'Inter in Champions League contro l'Arsenal, su Skysport Bobanha parlato della prova degli uomini di Chivu e ha sottolineato: «Una buona Inter nel primo tempo Thuram è riuscito a scappare più volte. Lautaro questa sera più compassato, appesantito. Sucic a parte un errore grave oggettivamente ha fatto una grande partita. Dimarco bravo in avanti ma ha soffetto Saka che lo punta dritto».
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 coppe champions league Boban: “Inter interpreta alla grande il suo sistema di gioco. Ma contro l’Arsenal si è visto…”
coppe
Boban: “Inter interpreta alla grande il suo sistema di gioco. Ma contro l’Arsenal si è visto…”
Il commento dell'ex giocatore sulla sconfitta dei nerazzurri contro l'Arsenal in Champions League
«L'Inter interpreta il suo sistema di gioco alla perfezione, era giusto non cambiare e continuare. Ma se in una partita si è vista la differenza su come può cambiare un sistema, con quattro difensori dietro, perché le distanze sono diverse, questa sera si è visto un vantaggio per chi gioca con questo sistema. Io ho giocato con tutti i sistemi e con il 3-5-2 è più difficile correre e coprire i laterali. Questa sera mi è stato chiaro quando è più facile giocare con distanze diverse», ha aggiunto.
(Fonte: Sky)
© RIPRODUZIONE RISERVATA