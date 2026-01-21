Dopo la sconfitta dell'Inter in Champions League contro l'Arsenal, su Skysport Boban ha parlato della prova degli uomini di Chivu e ha sottolineato: «Una buona Inter nel primo tempo Thuram è riuscito a scappare più volte. Lautaro questa sera più compassato, appesantito. Sucic a parte un errore grave oggettivamente ha fatto una grande partita. Dimarco bravo in avanti ma ha soffetto Saka che lo punta dritto».

«L'Inter interpreta il suo sistema di gioco alla perfezione, era giusto non cambiare e continuare. Ma se in una partita si è vista la differenza su come può cambiare un sistema, con quattro difensori dietro, perché le distanze sono diverse, questa sera si è visto un vantaggio per chi gioca con questo sistema. Io ho giocato con tutti i sistemi e con il 3-5-2 è più difficile correre e coprire i laterali. Questa sera mi è stato chiaro quando è più facile giocare con distanze diverse», ha aggiunto.