Un incrocio che sa di Serie A nella serata in cui la Champions non ha saputo regalare soddisfazioni a Inter e Napoli. Una sconfitta per i nerazzurri, un pareggio per 1-1 con il Copenhagen i partenopei. A Skysport arriva prima Chivu per commentare il tre a uno incassato con l'Arsenal e prima di andare via arriva anche Conte che deve commentare sullo stesso canale il pari amaro della sua squadra.
Nelle interviste post gara sul canale satellitare si sono incrociati gli allenatori di Inter e Napoli dopo una serataccia in Champions
Per un attimo i due si sfiorano. La conduttrice Federica Masolin, quando sta finendo di parlare proprio l'allenatore nerazzurro, dice a Chivu: "La stava sentendo Conte, non so se vogliono salutarsi". Le parole arrivano all'inviato di Sky Sport che aveva fino a quel momento riferito le domande all'allenatore, evidentemente senza auricolare.
Così il tecnico nerazzurro risponde con un 'Va bene, grazie, buonanotte' e se ne va. Lui e Conte non si salutano. Non sappiamo quanto questo incrocio a distanza sia stato volutamente evitato. Serataccia per entrambi e già il campionato a cui ripensare.
